"Судьба солдата" собрала в Москве специалистов из России, стран СНГ и Балтии

В минувшую пятницу и субботу, 26 и 27 ноября, в стенах Общественной палаты РФ в Москве прошла международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований". На ней собралось более ста экспертов и активистов поискового движения из России, Сербии, государств СНГ и стран Балтии, чтобы обменяться опытом, обсудить назревшие вопросы, выработать полезные для дела рекомендации.

"Судьба солдата" — это проект, призванный помочь в розыске и установлении судьбы погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной военных.

Это мероприятие в канун дня Неизвестного солдата в пятый раз организовали Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

В этот раз особое внимание уделили работе с базами данных и архивными документами, содержащими сведения о погибших военнослужащих и военнопленных. Также участники обсудили методику и практику установления судеб бойцов народного ополчения и воинов, умерших в госпиталях.

На форуме была организована работа разных подразделений по тематическим направлениям: "Судьба солдата", "Судьба бойца народного ополчения", "Судьба моряка", "Книга Памяти", "Дорога к обелиску", "Авиапоиск" и "Методы работы с электронными базами данных документов Великой Отечественной войны". Во второй день была проведена дискуссия по возможностям и перспективам идентификации останков безымянных воинов по ДНК.

"Нынешний форум связал сотни и тысячи активных граждан в странах бывшего СССР и других государствах, которые считают своим долгом сохранение памяти о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне", — отметила, открывая конференцию, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.