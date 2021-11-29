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"Судьба солдата" собрала в Москве специалистов из России, стран СНГ и Балтии

Особое внимание на форуме уделили работе с базами данных и архивными документами, содержащими сведения о погибших военнослужащих и военнопленных.

29 ноября, 18:24
<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/rfpoisk/photos/pcb.3154397878179281/3154397454845990" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Поисковое движение России</a></p>

Фото © Facebook/Поисковое движение России

В минувшую пятницу и субботу, 26 и 27 ноября, в стенах Общественной палаты РФ в Москве прошла международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований". На ней собралось более ста экспертов и активистов поискового движения из России, Сербии, государств СНГ и стран Балтии, чтобы обменяться опытом, обсудить назревшие вопросы, выработать полезные для дела рекомендации.

"Судьба солдата" — это проект, призванный помочь в розыске и установлении судьбы погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной военных.

Это мероприятие в канун дня Неизвестного солдата в пятый раз организовали Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

В этот раз особое внимание уделили работе с базами данных и архивными документами, содержащими сведения о погибших военнослужащих и военнопленных. Также участники обсудили методику и практику установления судеб бойцов народного ополчения и воинов, умерших в госпиталях.

На форуме была организована работа разных подразделений по тематическим направлениям: "Судьба солдата", "Судьба бойца народного ополчения", "Судьба моряка", "Книга Памяти", "Дорога к обелиску", "Авиапоиск" и "Методы работы с электронными базами данных документов Великой Отечественной войны". Во второй день была проведена дискуссия по возможностям и перспективам идентификации останков безымянных воинов по ДНК.

"Нынешний форум связал сотни и тысячи активных граждан в странах бывшего СССР и других государствах, которые считают своим долгом сохранение памяти о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне", — отметила, открывая конференцию, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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