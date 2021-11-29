Кириенко сообщил, что конкурс "Твой ход" будет для студентов ежегодным

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" решено проводить ежегодно. Кроме того, планируется расширить количество образовательных программ и заданий на нём. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко перед церемонией закрытия конкурса.

"У нас добавится количество образовательных программ с работодателями. Мы сейчас вместе со студенческим советом думаем, чтобы в программу полуфинала включить короткие стажировки в компаниях работодателей, госорганах, общественных организациях", — сказал Кириенко.

Он отметил, что студенческий совет и участники провели активную работу по разработке предложений. А также добавил, что обсуждается возможность введения командных соревнований, в которых могут быть сформированы коллективы отдельных студентов, представителей вузов или регионов.