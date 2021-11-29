Кириенко сообщил, что конкурс "Твой ход" будет для студентов ежегодным
Также обсуждается возможность введения командных соревнований, в которых могут быть сформированы коллективы из отдельных учащихся, представителей вузов или регионов.
Фото © VK / Твой ход
Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" решено проводить ежегодно. Кроме того, планируется расширить количество образовательных программ и заданий на нём. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко перед церемонией закрытия конкурса.
"У нас добавится количество образовательных программ с работодателями. Мы сейчас вместе со студенческим советом думаем, чтобы в программу полуфинала включить короткие стажировки в компаниях работодателей, госорганах, общественных организациях", — сказал Кириенко.
Он отметил, что студенческий совет и участники провели активную работу по разработке предложений. А также добавил, что обсуждается возможность введения командных соревнований, в которых могут быть сформированы коллективы отдельных студентов, представителей вузов или регионов.
Лайф сообщал, что конкурс на попадание в финал этого проекта составил почти 600 человек на место. Как отмечал замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков, участникам необходимо продумать и спроектировать настоящий университет будущего и предложить свои ответы на мегавызовы.
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