НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кириенко сообщил, что конкурс "Твой ход" будет для студентов ежегодным

Также обсуждается возможность введения командных соревнований, в которых могут быть сформированы коллективы из отдельных учащихся, представителей вузов или регионов.

29 ноября, 20:18
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/tvoyhodonline?z=photo-203343635_457249110/album-203343635_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Твой ход</a></p>

Фото © VK / Твой ход

Всероссийский студенческий конкурс "Твой ход" решено проводить ежегодно. Кроме того, планируется расширить количество образовательных программ и заданий на нём. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко перед церемонией закрытия конкурса.

"У нас добавится количество образовательных программ с работодателями. Мы сейчас вместе со студенческим советом думаем, чтобы в программу полуфинала включить короткие стажировки в компаниях работодателей, госорганах, общественных организациях", — сказал Кириенко.

Он отметил, что студенческий совет и участники провели активную работу по разработке предложений. А также добавил, что обсуждается возможность введения командных соревнований, в которых могут быть сформированы коллективы отдельных студентов, представителей вузов или регионов.

Команда "ТопБЛОГ" раскрыла финалистам конкурса "Твой ход" секреты успеха в Интернете

Команда "ТопБЛОГ" раскрыла финалистам конкурса "Твой ход" секреты успеха в Интернете

Лайф сообщал, что конкурс на попадание в финал этого проекта составил почти 600 человек на место. Как отмечал замгендиректора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков, участникам необходимо продумать и спроектировать настоящий университет будущего и предложить свои ответы на мегавызовы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1