Иммунолог Крючков рассказал об эффективных методах защиты от омикрон-штамма

"История следующая: если мы не меняем состав вакцин и не подстраиваем антиген в состав прививки по новым линиям вируса, то нужно изменить режим вакцинации. Надо увеличить её кратность, увеличить количество доз, которые мы вводим, тогда эти меры увеличат общее количество антикоронавирусных антител" , — рассказал Крючков в беседе с радио "Комсомольская правда" .

Иммунолог считает, что это позволит увеличить у вакцинируемых количество нейтрализующих клеток иммунной системы, которые будут бороться с новым штаммом. Как говорит врач, из-за "омикрона" нужно будет поддерживать более высокий уровень антител и клетки иммунной системы в более активном состоянии. Именно для этого и нужны бустерные дозы вакцин. Эксперт уточнил, что этот метод рассчитан на пандемическую ситуацию, то есть на ближайшее время. В случае если произойдёт трансформация инфекции в сезонную, такая частая вакцинация бустерными дозами не потребуется.