Иммунолог Крючков рассказал об эффективных методах защиты от омикрон-штамма
В период пандемии нужно поддерживать высокий уровень антител к коронавирусу, а также клетки иммунной системы в активном состоянии.
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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков видит два эффективных метода защиты россиян от нового штамма коронавируса "омикрон": это либо изменение вакцины, либо более частая вакцинация.
"История следующая: если мы не меняем состав вакцин и не подстраиваем антиген в состав прививки по новым линиям вируса, то нужно изменить режим вакцинации. Надо увеличить её кратность, увеличить количество доз, которые мы вводим, тогда эти меры увеличат общее количество антикоронавирусных антител", — рассказал Крючков в беседе с радио "Комсомольская правда".
Иммунолог считает, что это позволит увеличить у вакцинируемых количество нейтрализующих клеток иммунной системы, которые будут бороться с новым штаммом. Как говорит врач, из-за "омикрона" нужно будет поддерживать более высокий уровень антител и клетки иммунной системы в более активном состоянии. Именно для этого и нужны бустерные дозы вакцин. Эксперт уточнил, что этот метод рассчитан на пандемическую ситуацию, то есть на ближайшее время. В случае если произойдёт трансформация инфекции в сезонную, такая частая вакцинация бустерными дозами не потребуется.
Ранее Лайф сообщал, что глава ФМБА Скворцова заявила об эффективности препарата "Мир-19" против омикрон-штамма. Она отметила, что агентство уже готово заняться и разработкой тест-системы, которая поможет выявлять южноафриканский вариант коронавируса.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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