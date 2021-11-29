Глава ФМБА Скворцова заявила об эффективности препарата "Мир-19" против омикрон-штамма
Она отметила, что агентство уже готово заняться разработкой тест-системы, которая поможет выявлять южноафриканский вариант коронавируса.
Вероника Скворцова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Российский препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" будет эффективен и против южноафриканского штамма "омикрон". Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, ФМБА разрабатывало "Мир-19" с расчётом на то, что он будет применяться против разных типов мутаций коронавируса.
"Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-CoV-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у "омикрона", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что испытала на себе препарат от коронавируса "Мир-19". А также сообщила, что ФМБА уже готово заняться разработкой тест-системы, которая поможет выявлять вариант ковида "омикрон".
Ранее Вероника Скворцова в беседе с Лайфом рассказала, что "Мир-19" выпускается в форме ингаляции, поскольку считается, что это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2. 15 октября Институт иммунологии ФМБА подал в Минздрав документы на регистрацию препарата.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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