НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава ФМБА Скворцова заявила об эффективности препарата "Мир-19" против омикрон-штамма

Она отметила, что агентство уже готово заняться разработкой тест-системы, которая поможет выявлять южноафриканский вариант коронавируса.

29 ноября, 19:12
<p>Вероника Скворцова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Вероника Скворцова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" будет эффективен и против южноафриканского штамма "омикрон". Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, ФМБА разрабатывало "Мир-19" с расчётом на то, что он будет применяться против разных типов мутаций коронавируса.

"Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-CoV-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у "омикрона", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

В Минздрав поступил отчёт о второй фазе исследований препарата против ковида "Мир-19"

В Минздрав поступил отчёт о второй фазе исследований препарата против ковида "Мир-19"

Она добавила, что испытала на себе препарат от коронавируса "Мир-19". А также сообщила, что ФМБА уже готово заняться разработкой тест-системы, которая поможет выявлять вариант ковида "омикрон".

Ранее Вероника Скворцова в беседе с Лайфом рассказала, что "Мир-19" выпускается в форме ингаляции, поскольку считается, что это самый надёжный способ воздействия на SARS-CoV-2. 15 октября Институт иммунологии ФМБА подал в Минздрав документы на регистрацию препарата.


РФПИ: Сотни миллионов доз "Спутника" от штамма "омикрон" могут выпустить в феврале

РФПИ: Сотни миллионов доз "Спутника" от штамма "омикрон" могут выпустить в феврале

Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1