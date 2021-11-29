Глава ФМБА Скворцова заявила об эффективности препарата "Мир-19" против омикрон-штамма

Российский препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" будет эффективен и против южноафриканского штамма "омикрон". Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По её словам, ФМБА разрабатывало "Мир-19" с расчётом на то, что он будет применяться против разных типов мутаций коронавируса.

"Мы посмотрели 800 линий разных вируса SARS-CoV-2, и та последовательность, на которую действует этот препарат, она не имеет ни одной мутации, в том числе у "омикрона", — сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".