Полузащитник "Барселоны" Педри получил вторую за месяц награду лучшему молодому игроку мира

В минувшем сезоне он провёл 52 матча за "Барселону", а после этого поехал на Евро-2020, где со сборной Испании дошёл до полуфинала. Кроме того, 18-летний футболист вместе с национальной командой отправился на Олимпиаду в Токио, где стал обладателем серебряных медалей.