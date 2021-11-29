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Полузащитник "Барселоны" Педри получил вторую за месяц награду лучшему молодому игроку мира

Ранее он стал обладателем приза Golden Boy, которая традиционно вручается итальянским изданием Tuttosport.

29 ноября, 19:55

Фото © ТАСС / EPA

Испанский полузащитник "Барселоны" Педри стал лучшим молодым футболистом мира по версии издания France Football и получил приз "Копа трофи".

В минувшем сезоне он провёл 52 матча за "Барселону", а после этого поехал на Евро-2020, где со сборной Испании дошёл до полуфинала. Кроме того, 18-летний футболист вместе с национальной командой отправился на Олимпиаду в Токио, где стал обладателем серебряных медалей.

Полузащитник "Барселоны" Педри стал лучшим молодым футболистом года в Европе

Полузащитник "Барселоны" Педри стал лучшим молодым футболистом года в Европе

А ранее Педри стал обладателем приза Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту года в Европе итальянской газетой Tuttosport.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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