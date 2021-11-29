СМИ: Нидерланды готовят новую процедуру против России по делу МН17

Нидерланды начали работу над подготовкой новой процедуры против России по делу о крушении рейса MH17. По данным местных СМИ, обращение будет подано в Международную организацию гражданской авиации ООН (ИКАО).

Как пишет нидерландская служба новостей RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники, этот вопрос будет на повестке нового правительства. Оно пока находится в стадии формирования. Окончательное решение о подаче иска будет принимать именно новый кабмин.

"Стратегия процесса является конфиденциальной информацией. Как только будет принято решение о дальнейших шагах, о нём будет объявлено кабмином", — отметил пресс-секретарь МИД Нидерландов.

По утверждению анонимных источников, эта новая процедура будет многообещающей. Утверждается, что Россия якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации. Ранее власти Нидерландов открыли расследование по факту незакрытия Украиной своего воздушного пространства для гражданской авиации, но в итоге было рекомендовано вопрос закрыть.