Бастрыкин поручил заняться украинским журналистом, стрелявшим из гаубицы по Донбассу
Его действия проверят с точки зрения российского законодательства. При необходимости будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения.
Кадр из видео © Facebook / Юрій Бутусов
Действия украинского журналиста Юрия Бутусова, который показал видео стрельбы из гаубицы на востоке страны, проверит Следственный комитет России. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
"Председатель Следственного комитета РФ поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства. При наличии оснований им будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины", — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Лайф рассказывал, что украинский журналист Юрий Бутусов сам выложил видео, как стреляет из гаубицы по Донбассу. Затем он пояснил, что оно якобы было снято давно, на тренировках подразделений территориальной обороны в одной из областей Украины.
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