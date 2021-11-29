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"Миссис Санкт-Петербург" рассказала, как победить в конкурсе красоты

Стать первой красавицей Северной столицы Яне помог муж — своей поддержкой и заботой о детях.

29 ноября, 19:21
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVktNnyIalp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">yana_pal</a></p>

Фото © Instagram / yana_pal

Участницам конкурса "Миссис Санкт-Петербург" — 2021 нужно было продемонстрировать свои лучшие умения, а для того, чтобы занять первое место, — расслабиться и получать удовольствие, рассказала победительница соревнования Яна Паль в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Женщина уточнила, что конкурс длился три месяца. За это время соперницам предлагалось удивить жюри завтраком, приготовленным за пять минут, продемонстрировать навыки езды на машине. Кроме того, дамам пришлось соревноваться в спортивных мероприятиях в верёвочном парке.

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Яна Паль подчеркнула, что победить ей помог супруг, который обеспечивал комфорт и отдых, а также ухаживал за детьми. Кроме того, Яна не собирается останавливаться на звании красавицы города, а планирует пойти дальше.

"Я бы хотела представлять свой титул на "Миссис Россия", на "Миссис Европа", наш город, нашу страну. Это большая честь для меня", — заявила она.

Ранее Лайф рассказывал, что дарили "мисс СССР" и что "мисскам" дарят сейчас. При подготовке материала выяснилось, что хоть подарки раньше были и не слишком роскошными, но у нынешних дарителей всё-таки не хватает души.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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