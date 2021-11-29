"Миссис Санкт-Петербург" рассказала, как победить в конкурсе красоты

Участницам конкурса "Миссис Санкт-Петербург" — 2021 нужно было продемонстрировать свои лучшие умения, а для того, чтобы занять первое место, — расслабиться и получать удовольствие, рассказала победительница соревнования Яна Паль в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Женщина уточнила, что конкурс длился три месяца. За это время соперницам предлагалось удивить жюри завтраком, приготовленным за пять минут, продемонстрировать навыки езды на машине. Кроме того, дамам пришлось соревноваться в спортивных мероприятиях в верёвочном парке.

Яна Паль подчеркнула, что победить ей помог супруг, который обеспечивал комфорт и отдых, а также ухаживал за детьми. Кроме того, Яна не собирается останавливаться на звании красавицы города, а планирует пойти дальше.

"Я бы хотела представлять свой титул на "Миссис Россия", на "Миссис Европа", наш город, нашу страну. Это большая честь для меня", — заявила она.