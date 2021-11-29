Памятные мероприятия. Видео © Пресс-служба "Волонтёров Победы"

Всероссийское общественное движение (ВОД) "Волонтёры Победы" провело по всей России акции в память о партизанке Зое Космодемьянской. В школах организовали уроки, в ходе которых поведали о подвигах партизанки и том, как 29 ноября 1941 года она была казнена нацистами.

"Подвиг 18-летней Зои Космодемьянской должен служить для молодого поколения примером мужества, стойкости и преданности своей Родине. Чтобы защитить свой народ и уничтожить врага, она шагнула в бессмертие. Её героический поступок останется в людской памяти навеки", — рассказала Анастасия Рябова, исполнительный директор ВОД "Волонтёры Победы".

Также активисты возложили цветы у мемориалов, посвящённых Зое Космодемьянской. В Москве могилу Героя Советского Союза на Новодевичьем кладбище навестили участники движения "Волонтёры Победы", а также председатель Российского детского фонда Альберт Анатольевич Лиханов, начальник управления ГРУ Генштаба ВС России Павел Владимирович Петрунин, Герой России Вячеслав Алексеевич Бочаров.

К возложению цветов присоединились и Алтайский, и Краснодарский края, Башкирия и другие регионы. Добровольцы привели в порядок памятные таблички, мемориалы, посвящённые Зое Космодемьянской.









"Её подвиг будет жить в сердцах. Несмотря на все пытки и издевательства, Зоя не выдала свою группу и не рассказала о задании, которое было им поручено", — поделилась Кристина Торопова, заместитель руководителя Алтайского регионального отделения "Волонтёров Победы".

Также волонтёры в разных городах нашей страны раздали листовки в виде фронтовых треугольников, в которых рассказано о бессмертном подвиге девушки и о тактике "выжженной земли".

Фото © Пресс-служба ВОД "Волонтёры Победы" — Пермский край

В Московской области "Волонтёры Победы" создали огненную картину. Молодые люди выложили из свечей портрет Зои, чтобы почтить память храброй девушки.