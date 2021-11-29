Филипп Киркоров ворвался на чужую свадьбу и бесплатно спел для молодожёнов

Народный артист России Филипп Киркоров бесплатно спел на свадьбе после того, как, проходя мимо, услышал живое исполнение своей песни. Об этом сообщает kp.ru.

Певец снимался в "Ёлках", работа шла рядом с банкетным залом, где в тот момент проходила свадьба. Уезжая со съёмок, Киркоров услышал, как приглашённый на торжество артист пел его композицию, и решил сделать это за него.

Певец забежал в зал, схватил микрофон и спел с недоумевающим коллегой пару строчек. После выступления поп-король не забыл упомянуть о скорой премьере фильма, прокричав несколько раз: "Ёлки!".