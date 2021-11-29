В Казани посетитель ТЦ с ножом напал на охранника после просьбы показать QR-код

В Казани в торговом центре "Удача" на улице Кулахметова посетитель напал на охранника с ножом. Так он отреагировал на просьбу предъявить QR-код.

"В отдел полиции доставлен мужчина, который напал на охранника ТК за просьбу предъявить QR-код", — рассказали РИА "Новости" в местном управлении МВД.

Агрессивный гражданин 1973 года рождения был задержан, его доставили в отдел полиции. А пострадавшего охранника отправили в больницу, где ему оказали помощь. Казанские полицейские проводят проверку по факту случившегося.