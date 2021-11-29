В Казани посетитель ТЦ с ножом напал на охранника после просьбы показать QR-код
Агрессивного мужчину задержали и отправили в отдел полиции, а пострадавшего — в больницу.
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В Казани в торговом центре "Удача" на улице Кулахметова посетитель напал на охранника с ножом. Так он отреагировал на просьбу предъявить QR-код.
"В отдел полиции доставлен мужчина, который напал на охранника ТК за просьбу предъявить QR-код", — рассказали РИА "Новости" в местном управлении МВД.
Агрессивный гражданин 1973 года рождения был задержан, его доставили в отдел полиции. А пострадавшего охранника отправили в больницу, где ему оказали помощь. Казанские полицейские проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, что с 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте. Этот российский регион стал первым, где приняли такие антикоронавирусные меры. Утро первого дня в Казани обернулось тем, что из метро и трамваев высадили 500 пассажиров без необходимых кодов, за полдня их число увеличилось до полутора тысяч.
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