Глава крымского парламента показал архивное фото и указал на место Зеленского
Комментируя кадр, политик отметил, что каждый должен руководствоваться профессиональными навыками при выборе должности. Однако в реальности, увы, всё наоборот.
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов опубликовал архивный снимок с украинским лидером Владимиром Зеленским, который был сделан за годы до его президентства. По словам Константинова, фото было снято десять лет назад на проходившем в Ялте музыкальном фестивале "Крым мюзик фест".
"Перебирая архивы, обнаружил вот такую фотографию. Не могу вспомнить, кого награждаю, но чётко видно, что на подтанцовке у меня — Владимир Зеленский. Правильное место занимает", — написал Константинов у себя на странице в "Фейсбуке".
Тот самый архивный снимок. Фото © Facebook / Владимир Константинов
Комментируя фото, политик отметил, что каждый должен занимать своё место, руководствуясь профессиональными навыками. Однако в реальности, увы, всё наоборот. Как указал Константинов, в политику сегодня готовы лезть пасторы с ветеринарами, которые ничего в ней не понимают.
А ранее сообщалось, что на Украине запретили фильм с Зеленским в главной роли. Президент Незалежной не только снялся в ленте, но и выступил продюсером вместе со своими компаньонами по "95-му кварталу". Поясним, что речь идёт о комедии "Ржевский против Наполеона", где нынешний президент сыграл роль французского императора.
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