Глава крымского парламента показал архивное фото и указал на место Зеленского

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов опубликовал архивный снимок с украинским лидером Владимиром Зеленским, который был сделан за годы до его президентства. По словам Константинова, фото было снято десять лет назад на проходившем в Ялте музыкальном фестивале "Крым мюзик фест".

"Перебирая архивы, обнаружил вот такую фотографию. Не могу вспомнить, кого награждаю, но чётко видно, что на подтанцовке у меня — Владимир Зеленский. Правильное место занимает", — написал Константинов у себя на странице в "Фейсбуке".

Тот самый архивный снимок. Фото © Facebook / Владимир Константинов

Комментируя фото, политик отметил, что каждый должен занимать своё место, руководствуясь профессиональными навыками. Однако в реальности, увы, всё наоборот. Как указал Константинов, в политику сегодня готовы лезть пасторы с ветеринарами, которые ничего в ней не понимают.