СБУ расследует подготовку "захвата власти" группой украинцев и россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что проводит досудебное расследование по делу о попытке "захвата государственной власти" в стране гражданами Незалежной и России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. <...> О ходе расследования будет сообщено впоследствии", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ.

Имена подозреваемых в Киеве не раскрыли.

Напомним, ранее президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение украинский бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом политик отметил, что не верит в переворот и в участие предпринимателя в нём.