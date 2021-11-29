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СБУ расследует подготовку "захвата власти" группой украинцев и россиян

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируются погромы и беспорядки. В частности, к ним якобы причастна Россия.

29 ноября, 18:36

Фото © Facebook / СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что проводит досудебное расследование по делу о попытке "захвата государственной власти" в стране гражданами Незалежной и России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. <...> О ходе расследования будет сообщено впоследствии", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ.

Имена подозреваемых в Киеве не раскрыли.

В Госдепе оценили слова Зеленского о готовящемся на Украине госперевороте

В Госдепе оценили слова Зеленского о готовящемся на Украине госперевороте

Напомним, ранее президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что получил информацию о подготовке государственного переворота в стране, который запланирован на 1 декабря. По его словам, к готовящемуся госперевороту имеет отношение украинский бизнесмен Ринат Ахметов, а на данный план даже якобы выделяются миллиарды долларов. При этом политик отметил, что не верит в переворот и в участие предпринимателя в нём.

В свою очередь Ахметова возмутили слова Зеленского. Бизнесмен заявил, что всегда будет защищать свободную экономику, демократию и свободу слова в стране, будучи "её гражданином, крупнейшим инвестором и налогоплательщиком".

Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к подготовке госпереворота на Украине

Песков опроверг слова Зеленского о причастности России к подготовке госпереворота на Украине

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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