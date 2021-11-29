Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции ЕС против Белоруссии с 2 декабря
При этом имена физических лиц и названия юридических лиц, которые подпадут под ограничения, пока не разглашаются. В целом подготовка пятого пакета рестрикций близится к завершению.
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Новый пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии должен вступить в силу 2 декабря, сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.
"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Белоруссии близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря", — сказала Лийметс порталу ERR.
При этом имена физических лиц и названия юридических лиц, попавших в список, дипломат не раскрыла, мотивируя это в том числе опасениями, что те могут предпринять какие-либо меры по уходу от санкций.
"Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное", — пояснила глава эстонского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Ковни раскрыл детали санкций ЕС против Белоруссии. Решение о пятом пакете ограничений в отношении республики было принято на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
Напомним, ранее Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. Это произошло после обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Позже лагерь мигрантов переместили в транспортно-логистический центр Белоруссии возле пункта пропуска Брузги. Там побывал президент республики Александр Лукашенко. Он попросил Польшу пропустить беженцев в Германию.
15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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