Глава МИД Эстонии анонсировала новые санкции ЕС против Белоруссии с 2 декабря

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии должен вступить в силу 2 декабря, сообщила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"Подготовка пятого пакета санкций в отношении Белоруссии близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе. Планируется, что это будет 2 декабря", — сказала Лийметс порталу ERR.

При этом имена физических лиц и названия юридических лиц, попавших в список, дипломат не раскрыла, мотивируя это в том числе опасениями, что те могут предпринять какие-либо меры по уходу от санкций.

"Преждевременное раскрытие этой информации может вызвать неоправданную путаницу. Это также позволит этим лицам быстро отреагировать и, например, реструктурировать активы или сделать что-то подобное", — пояснила глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Ковни раскрыл детали санкций ЕС против Белоруссии. Решение о пятом пакете ограничений в отношении республики было принято на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.