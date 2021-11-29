Красотка предложила московскому физруку секс по видеосвязи и развела на деньги

Учитель физкультуры из Москвы скучал в соцсетях и познакомился с девушкой, которая сразу предложила ему "виртуальные забавы". Педагог согласился и связался с ней по видеосвязи, однако в итоге лишь лишился денег, сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина списался с молодой девушкой под ником "Алия", которая почти сразу предложила ему продолжить общение более интимно. Физрук уточнил, нужно ли ему за это платить и, получив отрицательный ответ, позвонил ей по видеосвязи в мессенджере. На экране он увидел обнажённую девушку, которая встала и начала танцевать.