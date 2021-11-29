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Красотка предложила московскому физруку секс по видеосвязи и развела на деньги

Девушка сначала вытребовала у мужчины 30 тысяч рублей, а потом попросила новый айфон. Только тогда преподаватель отказал и обратился в полицию.

29 ноября, 19:21

Фото © ТАСС / Zuma

Учитель физкультуры из Москвы скучал в соцсетях и познакомился с девушкой, которая сразу предложила ему "виртуальные забавы". Педагог согласился и связался с ней по видеосвязи, однако в итоге лишь лишился денег, сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина списался с молодой девушкой под ником "Алия", которая почти сразу предложила ему продолжить общение более интимно. Физрук уточнил, нужно ли ему за это платить и, получив отрицательный ответ, позвонил ей по видеосвязи в мессенджере. На экране он увидел обнажённую девушку, которая встала и начала танцевать.

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Однако продлились "забавы" недолго — через пару минут собеседница отключилась, прислала сообщение о том, что записала с экрана видео с интимными действиями ухажёра и начала шантажировать педагога. Сначала мужчина перевёл ей 17,5 тысячи рублей, затем ещё 12,5 тысячи, а после того, как соблазнительница попросила новый айфон, отказался и обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве следователь украл с телефона задержанного деньги и попытался взять на него кредит. Тот написал заявление в службу собственной безопасности МВД.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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