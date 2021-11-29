Градского решено похоронить на Ваганьковском кладбище
Панихида и похороны будут проведены 1 декабря, они пройдут "в частном формате", без аккредитации СМИ.
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Российского певца, композитора Александра Градского похоронят на столичном Ваганьковском кладбище. Об этом сообщили в театре "Градский холл".
"Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30", — говорится в сообщении на сайте театра.
Там уточнили, что прощание с музыкантом пройдёт "в частном формате", сотрудники средств массовой информации аккредитованы не будут.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.
Комментариев: 0