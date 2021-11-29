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Градского решено похоронить на Ваганьковском кладбище

Панихида и похороны будут проведены 1 декабря, они пройдут "в частном формате", без аккредитации СМИ.

29 ноября, 19:24
<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Российского певца, композитора Александра Градского похоронят на столичном Ваганьковском кладбище. Об этом сообщили в театре "Градский холл".

"Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30", — говорится в сообщении на сайте театра.

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Там уточнили, что прощание с музыкантом пройдёт "в частном формате", сотрудники средств массовой информации аккредитованы не будут.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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