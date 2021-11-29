Градского решено похоронить на Ваганьковском кладбище

Российского певца, композитора Александра Градского похоронят на столичном Ваганьковском кладбище. Об этом сообщили в театре "Градский холл".

"Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30", — говорится в сообщении на сайте театра.

Там уточнили, что прощание с музыкантом пройдёт "в частном формате", сотрудники средств массовой информации аккредитованы не будут.