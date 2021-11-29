Почему Юрия Бутусова готовят в сакральные жертвы для следующего "майдана" Украинский журналист может повторить путь своего коллеги Георгия Гонгадзе, убитого в своё время для свержения режима Кучмы, считают политологи. 29 ноября, 17:50 Фото © Facebook / Юрій Бутусов

Продолжающееся противостояние Владимира Зеленского и части олигархов привело к возбуждению дела против самого одиозного "журналиста"-нациста и главного редактора запрещённого в России сайта "Цензор.Нет" Юрия Бутусова. Несмотря на оговорку Госбюро расследований, что он "ни в чём не обвиняется", по мнению аналитиков, ему грозит пасть жертвой новой "цветной революции" в украинском серпентарии.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, на котором Бутусов стреляет из пушки, предположительно, в сторону народных республик Донбасса. Власти тут же заинтересовалось, при каких условиях и кто позволил гражданскому лицу воспользоваться оружием.

Поэтому обвинение содержит две формулировки: "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" и "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

Скорее всего, полагает политолог Марат Баширов, Бутусов считает, что это было весело. Однако, поступив так, он устроил себе ряд проблем, в том числе подтвердил, что информация, согласно которой Украина не соблюдает мирные договорённости в Донбассе, известна на самом верху.

— Чисто теоретически эпизод может стать частью большого уголовного дела, если нынешнюю украинскую власть вообще будут судить. При этом было бы неплохо, чтобы правоохранительные органы ДНР и ЛНР также завели уголовные дела, а к ним бы присоединился и Следственный комитет России. Хотя бы потому, что на видео этот гражданин уверяет, что стреляет в сторону республик, где живут наши граждане. Ну а украинское уголовное дело — это месть и не более того, — сказал эксперт.

С другой стороны, данное видео может оказаться архивным. По мнению политолога Александра Роджерса, публикация этого материала объясняется только скудоумием Бутусова, который из-за своей русофобии забывает, что он нарушает действующее украинское законодательство.

— Он сам обозначил себя военным преступником, выложив видео. Гражданское лицо, которое прикрывается корочкой журналиста и стреляет по жилым кварталам Донецка или Луганска, достойно тюрьмы. Уголовное дело на него завели только потому, что он активно выступает против Зеленского. Совсем недавно он нахамил ему, обещал "дать по морде". На это и среагировал глава Украины. Всё остальное — формальный повод. Был бы он свой, всё бы ему с рук сошло, — заявил Роджерс.

При этом ничего принципиально нового в поведении украинского "журналиста" нет. Не понимая, куда его ведёт собственная глупость, он постепенно начинает путь Георгия Гонгадзе, становясь сакральной жертвой для будущего "майдана", считает политолог Сергей Веселовский.

— Гонгадзе в своё время убили для свержения "кровавого режима Кучмы". Сейчас запросто объявят, что Бутусов — новая сакральная жертва. Он и сам для этого много "хорошего" наговорит. А затем после очередного "заказа" восставшие люди будут нести на знамёнах имя этого "журналиста", которого так безжалостно убила преступная власть. Ничего странного или удивительного тут нет. Работают по проверенной схеме и методике. Так что совершенно не удивлюсь, если он станет одним из символов нового "майдана". Слухи о том, что будет третий государственный переворот, ходят уже давно. А сколько для них нужно Бутусовых — "небесная сотня" или "небесная тысяча", — вопрос технический, — отметил эксперт.

Веселовский добавил: несмотря на то что Бутусову стоило бы вести себя крайне осторожно, осознавая шаткость и нестабильность собственного положения, он лишь продолжает идти вперёд, так как интеллектуально и эмоционально так и остался непуганным подростком.

— Они же гордятся такими видеороликами. Вот как в России есть полоумные подростки в "Тиктоке", которые мочатся на Вечный огонь, а потом слёзы льют в полиции, так и тут. Только на Украине это взрослые, которые остались детьми. Он не видит в этом чего-то запредельного. Ну подумаешь, украинский журналист стрелял из пушки по мирному населению Донбасса, подумаешь, подтвердил, что нарушил Минские соглашения. Для них это норма, они не видят противоречий, — подчеркнул Веселовский.

Напомним, во время пресс-марафона, который состоялся 26 ноября, Юрий Бутусов задал вопрос Зеленскому, в котором обвинил его в том, что последний не желает брать на себя ответственность за некие сделанные поступки. В свою очередь президент заявил, что из-за публикуемой ресурсом Бутусова информации ставится под сомнение выполнение Украиной Минских соглашений. В ответ на это главред издания назвал Зеленского лжецом.

Авторы Никита Юрченко