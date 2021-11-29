Определены победители студенческого конкурса "Твой ход". Видео © VK / Твой ход

Определены победители Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход". Их имена назвали в ходе торжественной церемонии закрытия, которая была проведена в прямом эфире на официальной странице конкурса в соцсети "ВКонтакте". В состязании приняли участие представители 76 регионов, в финале ребята решили более 6000 кейсов от федеральных компаний.

"Помните, что вы все — победители, потому что не побоялись подать заявку и испытать себя. У вас всё получилось. Вы уже лучшие. И все победили", — поздравил финалистов первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Особенностью проекта стала возможность учёта баллов, полученных в конкурсе, при поступлении в магистратуру. Сергей Кириенко рассказал, что такая договорённость с Министерством науки и высшего образования достигнута по просьбам участников.

Конкурс "Твой ход" входит в платформу "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия — страна возможностей" была создана одноимённая автономная некоммерческая организация.