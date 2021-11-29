ВОЗ рекомендовала странам подготовиться к приходу омикрон-штамма коронавируса
В организации оценивают риск, связанный с распространением этой мутации, как очень высокий.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Всемирная организация здравоохранения дала странам рекомендацию подготовиться к приходу нового штамма коронавируса "омикрон". В ВОЗ призывают обеспечить работу "систем раннего предупреждения" о проникновении инфекции в страну. Соответствующий призыв распространила пресс-служба организации.
Специалисты рекомендовали также обеспечить наличие "планов поддержания основных служб здравоохранения и необходимых лечебных ресурсов для ответа на возможные всплески" заболеваемости населения. Кроме того, ВОЗ призывает страны регулярно делиться информацией об омикроне и других вариантах коронавируса.
ВОЗ оценивает риск, связанный с омикрон-штаммом, как очень высокий. Причин несколько. Например, есть "предварительные свидетельства, согласно которым омикрон, в отличие от других вариантов, вызывающих обеспокоенность (VOC), потенциально способен избегать воздействия иммунитета и обладает более высокой заразностью, что может привести к дальнейшим всплескам серьёзных последствий". Вместе с тем в организации подчёркивают, что нужны дополнительные исследования.
Напомним, что в ЮАР был выявлен новый вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой "омикрон". Этот штамм почти сразу был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. Лайф уже писал, что больные новым штаммом коронавируса выявлены в Израиле, Германии, Чехии, Великобритании, Нидерландах и Дании.
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