ВОЗ рекомендовала странам подготовиться к приходу омикрон-штамма коронавируса

Специалисты рекомендовали также обеспечить наличие "планов поддержания основных служб здравоохранения и необходимых лечебных ресурсов для ответа на возможные всплески" заболеваемости населения. Кроме того, ВОЗ призывает страны регулярно делиться информацией об омикроне и других вариантах коронавируса.

ВОЗ оценивает риск, связанный с омикрон-штаммом, как очень высокий. Причин несколько. Например, есть "предварительные свидетельства, согласно которым омикрон, в отличие от других вариантов, вызывающих обеспокоенность (VOC), потенциально способен избегать воздействия иммунитета и обладает более высокой заразностью, что может привести к дальнейшим всплескам серьёзных последствий". Вместе с тем в организации подчёркивают, что нужны дополнительные исследования.