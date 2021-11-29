Доннарумма получил приз Льва Яшина и стал лучшим вратарём мира

В этом году он также стал лучшим игроком Евро-2020 и перешёл из "Милана" в ПСЖ.

Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарём мира по итогам года и взял приз Льва Яшина, который вручается газетой France Football.

Сам голкипер поблагодарил всех своих партнёров и тех, кто приложил руку к этой награде, работая с ним не только в ПСЖ, но и "Милане", за который он выступал до лета этого года.