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Регион
Опубликовано 29 ноября 2021, 20:36

Доннарумма получил приз Льва Яшина и стал лучшим вратарём мира

В этом году он также стал лучшим игроком Евро-2020 и перешёл из "Милана" в ПСЖ.

Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарём мира по итогам года и взял приз Льва Яшина, который вручается газетой France Football.

Сам голкипер поблагодарил всех своих партнёров и тех, кто приложил руку к этой награде, работая с ним не только в ПСЖ, но и "Милане", за который он выступал до лета этого года.

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Отметим, что Доннарумма в этом году стал победителем Евро-2020 и лучшим игроком турнира. В составе сборной Италии он был главным героем финального матча против Англии, где сумел блеснуть в серии пенальти.

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Фото © PSG.fr

Шамиль Гаджиев
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