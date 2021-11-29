Нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Футболист ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал футболистом года по версии France Football и обладателем "Золотого мяча".

В финале он опередил поляка Роберта Левандовски из "Баварии", итальянца Жоржиньо, который представляет "Челси" и стал чемпионом Европы в этом году. За пределами тройки остались Карим Бензема из "Реала" и Н'Голо Канте, выступающий за "Челси" и сборную Франции.