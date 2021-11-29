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Нападающий ПСЖ Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

В финале он опередил Роберта Левандовски, Жоржиньо, Карима Бензема и Н'Голо Канте, которые вошли в итоговую пятёрку лучших игроков планеты.

29 ноября, 20:54

Фото © Marcio Machado / Getty Images

Футболист ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал футболистом года по версии France Football и обладателем "Золотого мяча".

В финале он опередил поляка Роберта Левандовски из "Баварии", итальянца Жоржиньо, который представляет "Челси" и стал чемпионом Европы в этом году. За пределами тройки остались Карим Бензема из "Реала" и Н'Голо Канте, выступающий за "Челси" и сборную Франции.

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Отметим, что аргентинец в этом году сменил "Барселону" на ПСЖ и стал обладателем Кубка Америки в составе сборной Аргентины.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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