Найдена мёртвой уральская журналистка, бывший главный редактор портала E1.RU Наталия Попова. В издании рассказали, что она уволилась в конце октября: собиралась улететь на отдых. Но после 16 ноября перестала выходить на связь. Сегодня, спустя две недели, стало известно о её смерти.

"Наташа была мудрой. По-настоящему мудрой, чуткой и заботливой. Это проявлялось и в работе, и в дружеском общении. Это огромная потеря, осознать которую сейчас невозможно", — поделилась Ольга Прохорова, редакционный директор Сети городских порталов E1.RU.

Причины смерти журналистки пока не раскрывают. Первым, как сообщают СМИ, тревогу поднял бывший руководитель редакции Ринат Низамов. Когда Наталия перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах, коллеги и родные были вынуждены обратиться в полицию. Тело Наталии нашли в её квартире.

"Это суперпрофессионал, гиперответственная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать. Я узнал о случившемся от коллег с E1.RU, похоже, в случившемся нет криминала", — рассказывает газете "Комсомольская правда" Ринат Низамов.

"Наташи больше нет. Сейчас думаю о том, что не обнял её, когда она уходила в конце октября. Торопился куда, может, настроение было не то. Сейчас это всё не имеет значения. Хотелось верить до последнего, что всё обойдётся. Просто уехала, устала. Эти звуки болгарки, молотка. "Вызывайте СК" — это приговор", — с горечью пишет в "Фейсбуке" заместитель главного редактора портала E1.RU Сергей Панин.

О месте прощания будет сообщено позднее. Коллеги-журналисты выражают искренние соболезнования родным и близким Наталии.