Ракетный эсминец США Arleigh Burke вышел в Чёрное море из болгарского порта
В акватории корабль вместе с другими партнёрами по НАТО продолжит совершать различные операции.
Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet
Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke покинул болгарский порт Варна. Об этом говорится в сообщении Шестого флота ВМС США.
"Визит эсминца в порт подтвердил приверженность ВМС США и НАТО и таким чрезвычайно важным союзникам, как Болгария", — говорится в сообщении.
Лайф уже рассказывал, что 25 ноября российские военные начали следить за манёврами этого эсминца США в Чёрном море. Эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением прибыл для совместных операций с союзниками по НАТО.
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