Ракетный эсминец США Arleigh Burke вышел в Чёрное море из болгарского порта

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke покинул болгарский порт Варна. Об этом говорится в сообщении Шестого флота ВМС США.

"Визит эсминца в порт подтвердил приверженность ВМС США и НАТО и таким чрезвычайно важным союзникам, как Болгария", — говорится в сообщении.

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Лайф уже рассказывал, что 25 ноября российские военные начали следить за манёврами этого эсминца США в Чёрном море. Эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением прибыл для совместных операций с союзниками по НАТО.