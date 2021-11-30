В Австрии за отказ от вакцинации решили наказывать огромным штрафом

В Австрии решено сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, а за отказ сурово наказывать. Черновой проект закона об этом предусматривает штраф до 7200 евро. Ожидается, что новый регламент будет введён с февраля 2022 года.

Как сообщает Die Presse, наказание за отказ от прививки будет составлять штраф в 3600 евро (более 300 тысяч рублей) или четыре месяца ареста за отказ от его выплаты. А штраф в 7200 евро (более 600 тысяч рублей) будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости сделать прививку. Исключение сделают только для детей в возрасте до 12 лет, беременных и тех, кому прививка противопоказана. Законопроект ещё должен получить одобрение обеих палат Парламента Австрии.