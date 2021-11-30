В Австрии за отказ от вакцинации решили наказывать огромным штрафом
Исключение сделают только для нескольких категорий граждан: детей, беременных, а также тех, кому прививка противопоказана.
Фото © ТАСС / Vadim Ghirda
В Австрии решено сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, а за отказ сурово наказывать. Черновой проект закона об этом предусматривает штраф до 7200 евро. Ожидается, что новый регламент будет введён с февраля 2022 года.
Как сообщает Die Presse, наказание за отказ от прививки будет составлять штраф в 3600 евро (более 300 тысяч рублей) или четыре месяца ареста за отказ от его выплаты. А штраф в 7200 евро (более 600 тысяч рублей) будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости сделать прививку. Исключение сделают только для детей в возрасте до 12 лет, беременных и тех, кому прививка противопоказана. Законопроект ещё должен получить одобрение обеих палат Парламента Австрии.
Как сообщал Лайф ранее, тотальный локдаун и всеобщую обязательную вакцинацию в Австрии объявили с 22 ноября. Строгий карантин затронет все сферы общественной жизни и завершится 13 декабря, а прививки станут обязательными только в феврале.
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