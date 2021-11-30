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Гинцбург пошутил об "актуальном для него" побочном эффекте "Спутника V"

Академик с улыбкой отметил, что такого пришлось ждать 200 лет с момента появления вакцин.

29 ноября, 22:09
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Один из разработчиков первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Александр Гинцбург, который возглавляет НИЦЭМ им. Гамалеи, пошутил по поводу якобы имеющего место побочного эффекта от этого препарата — будто у мужчин начинают активно расти волосы на голове.

"За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный — начинают расти волосы у мужчин. Для меня, как вы понимаете, это очень актуально", — сказал Гинцбург на церемонии вручения премии Федерации еврейских общин (ФЕОР) "Скрипач на крыше".

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Учёный удостоен её за вклад в эпидемиологию. Церемония проходила в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Премия учреждена в 2002 году.

Ранее Лайф сообщал, что Гинцбург посоветовал после "Спутника V" ревакцинироваться "Спутником лайт". А вот западные вакцины вроде Moderna или Pfizer он рекомендует усиливать самим "Спутником V".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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