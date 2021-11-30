Гинцбург пошутил об "актуальном для него" побочном эффекте "Спутника V"

Один из разработчиков первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Александр Гинцбург, который возглавляет НИЦЭМ им. Гамалеи, пошутил по поводу якобы имеющего место побочного эффекта от этого препарата — будто у мужчин начинают активно расти волосы на голове.

"За 200 лет с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный — начинают расти волосы у мужчин. Для меня, как вы понимаете, это очень актуально", — сказал Гинцбург на церемонии вручения премии Федерации еврейских общин (ФЕОР) "Скрипач на крыше".

Учёный удостоен её за вклад в эпидемиологию. Церемония проходила в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Премия учреждена в 2002 году.