Около 200 судов скопилось у Керченского пролива из-за непогоды

Около 200 судов скопилось у моста через Керченский пролив. Движение там невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Об этом рассказали в Росморречфлоте.

"С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де-факто судоходство Керченского пролива перекрыто", — приводит ТАСС слова пресс-секретаря организации Алексея Кравченко.

Он пояснил, что около ста судов ждут прохода с севера на юг, столько же — в обратном направлении. Скорость ветра в том регионе составляет около 15 м/с, и она может подняться.