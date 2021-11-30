Около 200 судов скопилось у Керченского пролива из-за непогоды
На полуостров сегодня обрушился ураганный ветер. Он создаёт проблемы и для навигации.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Около 200 судов скопилось у моста через Керченский пролив. Движение там невозможно из-за сильного ветра и запрета высадки лоцманов. Об этом рассказали в Росморречфлоте.
"С сегодняшнего дня, несмотря на сохраняющееся разрешение на проход различных судов, из-за запрета высадки лоцманов, невозможности высадки лоцманов, с сегодняшнего дня де-факто судоходство Керченского пролива перекрыто", — приводит ТАСС слова пресс-секретаря организации Алексея Кравченко.
Он пояснил, что около ста судов ждут прохода с севера на юг, столько же — в обратном направлении. Скорость ветра в том регионе составляет около 15 м/с, и она может подняться.
А ранее Лайф рассказывал, что в Крыму из-за ураганного ветра ввели режим повышенной готовности. Согласно данным ГУ МЧС РФ по республике, на тот момент в общей сложности зафиксировано несколько десятков ЧП, связанных с разгулом стихии. В основном они произошли в Ялте и Симферополе.
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