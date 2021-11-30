Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру. США настаивают на том, что это было предусмотрено заранее обоюдными условиями.

"Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом", — сказала Портер на брифинге.

Портер утверждает, что условия по пребыванию дипломатов пропорциональны с обеих сторон и США предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским. Представитель Госдепартамента указывает на то, что РФ предоставляет трёхлетний срок пребывания в стране американским сотрудникам, и отмечает, что Москва была предупреждена около года назад о предоставлении аналогичного срока россиянам. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепа отмечает, что в этом "нет ничего необычного". По её словам, РФ и США будут заполнять свои дипмиссии сотрудниками "на ротационной основе".

"Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией", — сказала представитель Госдепа, отвечая на вопрос о визовых проблемах между РФ и США.