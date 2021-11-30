В США выступили против "дестабилизирующих действий" на границе Белоруссии

В условиях "напряжённой ситуации" на границе Белоруссии США не хотели бы "агрессивных и дестабилизирующих" действий. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. При этом, по его словам, Вашингтон признаёт, что страны имеют право устраивать подобные мероприятия так, как посчитают нужным.

"Страны вправе проводить учения со своими партнёрами, как сами того хотят. Так что я позволю белорусам самим говорить о том, какие учения они намерены проводить в сотрудничестве с Россией. Мы же продолжаем говорить, что не хотим видеть действия, которые были бы без нужды агрессивными или дестабилизирующими при и без того очень напряжённой ситуации", — сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления Минска о совместных с Россией учениях по обеспечению безопасности границ республики.

Речь идёт о заявлении министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, который сообщил, что Белоруссия и Россия планируют учения по обеспечению безопасности южных границ республики. Руководитель оборонного ведомства проинформировал о проведении комплексной подготовки войск совместно с РФ по "адекватному парированию возникающих новых угроз и к противодействию агрессии против Союзного государства". Он также отметил, что в будущем году продолжится совершенствование единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России.