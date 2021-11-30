Врач Токарев рассказал, как часто переболевшие CoViD-19 теряют волосы

У 35-45% пациентов, переболевших CoViD-19, отмечается выпадение волос. Об этом рассказал научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он уточнил, что это зависит от пола, возраста, сопутствующих заболеваний и статуса вакцинации.

"Если пациент привит, всё протекает легче и реже встречаются подобные симптомы. Выпадать волосы могут даже после лёгкой формы заболевания — причинами этого являются неврологические, сосудистые и эндокринные сбои", — объяснил Сергей Токарев порталу Ura.ru.

Реабилитацией после перенесённого CoViD-19 нужно заниматься серьёзно и комплексно, под контролем лечащего врача, отметил Токарев. Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова заверила, что выпадение волос после ковида — это явление временное. Эксперт подчеркнула, что интенсивность выпадения зависит от тяжести течения заболевания и от того, какие пациент принимал лекарства. Чем сильнее действующее вещество, тем больше вероятность выпадения, отметила специалист.

"В любом случае, волосы восстановятся, потому что это временное, так называемое, реактивное выпадение волос, которое может быть связано и с реакцией на высокую температуру, и на общее состояние организма", — добавила Галлямова.

По её словам, восстанавливаются волосы через полгода, не раньше. Необходима консультация специалиста, который определит степень потери волос и программу лечения. Различные масочки в домашних условиях в данном случае — это просто перевод денег.