Врач Звонков рассказал о симптоме, при котором нельзя садиться за руль
Водитель должен более серьёзно подойти к оценке своего состояния в условиях пандемии, отмечает медик.
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Сейчас, когда в мире бушует пандемия нового коронавируса, нельзя садиться за руль даже с температурой 37,5 градуса. Такое мнение высказал врач-терапевт, автор книги "Пока едет "Скорая"" Андрей Звонков. Он отмечает, что любая повышенная температура – это подозрение на воспалительный процесс и COVID-19.
"Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Однозначно не стоит садиться за руль с температурой. Я бы ориентировался на 37,5 градуса и выше. До этого еще терпимо, но если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5 градуса", – сказал Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.
Врач рекомендует перед каждой поездкой измерять температуру и давление. Это, по его мнению, снизит риск попадания в ДТП из-за резкого ухудшения самочувствия.
"Не надо рисковать и становиться угрозой для окружающих. Перед тем, как садиться в машину, стоит проверить себя: измерить давление и температуру", – посоветовал Андрей Звонков.
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А ранее Лайф писал, что автоэксперт Канаев рассказал, как не попасть в ДТП в предрассветные часы. Он отметил, что за рулём нужно быть предельно внимательными, ведь в сумерках есть вероятность не заметить какие-либо предметы на дороге.
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