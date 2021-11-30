Врач Звонков рассказал о симптоме, при котором нельзя садиться за руль

Сейчас, когда в мире бушует пандемия нового коронавируса, нельзя садиться за руль даже с температурой 37,5 градуса. Такое мнение высказал врач-терапевт, автор книги "Пока едет "Скорая"" Андрей Звонков. Он отмечает, что любая повышенная температура – это подозрение на воспалительный процесс и COVID-19.

"Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Однозначно не стоит садиться за руль с температурой. Я бы ориентировался на 37,5 градуса и выше. До этого еще терпимо, но если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5 градуса", – сказал Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.

Врач рекомендует перед каждой поездкой измерять температуру и давление. Это, по его мнению, снизит риск попадания в ДТП из-за резкого ухудшения самочувствия.

"Не надо рисковать и становиться угрозой для окружающих. Перед тем, как садиться в машину, стоит проверить себя: измерить давление и температуру", – посоветовал Андрей Звонков.