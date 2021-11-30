Республиканцы заблокировали обсуждение оборонного бюджета без учета "российской угрозы"

Члены Республиканской партии в Сенате Конгресса США заблокировали принятие оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Во время процедурного голосования не были набраны 60 голосов, необходимых для перехода на следующий этап.

В этот проект оборонного бюджета включены санкции против России. Республиканцы недовольны тем, что демократы не пропустили несколько поправок, в том числе о возможности новых ограничений против газопровода "Северной поток – 2". Теперь парламентариям придется вновь назначить голосование.