Республиканцы заблокировали обсуждение оборонного бюджета без учета "российской угрозы"
По данным СМИ, Белый дом пытается убедить парламентариев исключить возможность новых санкций против "Северного потока – 2".
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Члены Республиканской партии в Сенате Конгресса США заблокировали принятие оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Во время процедурного голосования не были набраны 60 голосов, необходимых для перехода на следующий этап.
В этот проект оборонного бюджета включены санкции против России. Республиканцы недовольны тем, что демократы не пропустили несколько поправок, в том числе о возможности новых ограничений против газопровода "Северной поток – 2". Теперь парламентариям придется вновь назначить голосование.
Как сообщал, ранее американские СМИ узнали о попытках Белого дома уговорить Конгресс не принимать новые санкции против "Северного потока – 2". Об этом стало известно на фоне резкой критики в адрес Вашингтона со стороны Берлина. В Германии недовольны тем, что Штаты вмешиваются во внутренние дела партнёра.
Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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