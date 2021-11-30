Российскому "Панцирю-С" отвели центральную роль в борьбе с беспилотниками

Одним из основных элементов российской многопрофильной системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) станет модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М". Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") Сергей Михайлов.

"В настоящее время российской промышленностью производится два типа средств по борьбе с БЛА — soft-kill, предполагающие радиоэлектронное подавление, и hard-kill, предполагающие физическое уничтожение. Сеть, объединяющая оба типа систем, была впервые представлена на выставке IDEX 2021, и "Панцирь-С1М" станет одним из ключевых её компонентов, в частности группы средств физического поражения БЛА", — рассказал Михайлов ТАСС в ходе международной выставки оборонной промышленности EDEX 2021.

По словам Михайлова, ЗРПК "Панцирь-С1М" показывает высокую экономическую эффективность при борьбе с современными беспилотниками. Применяемые боеприпасы полностью выдерживают критерий соотношения стоимости и эффективности при поражении целей. Таким образом, можно предположить, что "Панцирь-С1М" является наименее дорогостоящим в мире средством борьбы с БЛА. Он также подчеркнул, что противодействие беспилотникам является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современными комплексами ПВО.