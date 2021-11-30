В Пентагоне заявили, что войска России "продолжают собираться" у границы Украины
Соединённые Штаты якобы за этим наблюдают "с большой тревогой". По версии США, перемещаются подразделения "комбинированного характера".
Пентагон. Фото © Wikipedia
В Пентагоне заявили, что Россия якобы продолжает скапливать войска у границы с Украиной. Сказал об этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге.
"Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценку тому, что мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил", — отметил Кирби.
По его версии, Россия накапливает у границы "подразделения комбинированного характера". В США "продолжают с большой тревогой наблюдать" за этим. Москву призывают быть "более транспарентной" в этом вопросе, пояснять свои цели.
Как рассказывал Лайф, ранее агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников компании, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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