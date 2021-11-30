В Пентагоне заявили, что войска России "продолжают собираться" у границы Украины

В Пентагоне заявили, что Россия якобы продолжает скапливать войска у границы с Украиной. Сказал об этом пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценку тому, что мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил", — отметил Кирби.