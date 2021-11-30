При поисках матери мёртвого младенца в Чите проверили 1,5 тысячи женщин

В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы выявить мать найденного мёртвым младенца. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Тело младенца нашли ещё в декабре прошлого года. Его обнаружил дворник в мусорном баке. Чтобы найти мать, следователи начали массово брать биологические материалы у местных жительниц.

"В результате проведённых экспертиз личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 28-летняя жительница Читы. Она доставлена в Следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий. Читинка воспитывает ещё двоих несовершеннолетних детей, её семья не состояла на профилактических учётах", - добавили в пресс-службе УМВД по региону.