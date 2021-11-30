Россияне стали иначе пользоваться депозитами

За последние три месяца у россиян сильно изменились сберегательные настроения, отмечают российские эксперты. Короткие депозиты граждане нарастили рекордными с начала 2020 года темпами. А вот приток средств на длинные рублёвые вклады оказался самым низким за квартал.

По оценке газеты "Коммерсант", основанной на данных ЦБ, рост остатков на банковских депозитах сроком до одного года в октябре оказался рекордным с начала 2020 года и превысил 91 млрд рублей. Вклад сроком свыше одного года сократился до 27 млрд рублей и оказался ниже сентябрьского (около 89 млрд руб.) и августовского (117,6 млрд руб.).

С одной стороны, как указывают эксперты, поведение клиентов зависит от ценовой политики банков, которые стимулируют спрос на короткие депозиты. С другой стороны, граждане не спешат надолго "замораживать" средства, ожидая повышения доходности на фоне сложившегося тренда на повышение ключевой ставки. При этом ЦБ не исключает её поднятия на декабрьском заседании, эксперты ожидают роста на 0,5–1% от нынешнего уровня 7,5%, что также будет оказывать влияние на ценовую политику банков. До конца года эксперты предполагают слабую положительную динамику срочных вкладов, в том числе за счёт перетока части средств с накопительных счетов.

Тем временем, с валютой наблюдается противоположная картина. Счета приросли в эквиваленте $830 млн. Очевидно, население возвращает валюту из наличной формы и, возможно, выводит часть инвестиций с биржи, предполагают эксперты. Почти весь рост в этом сегменте обеспечен реинвестированием краткосрочных валютных сбережений, которые снизились в эквиваленте $220 млн. Вместе с тем, как показывают данные Банка России, склонность населения к сбережениям в октябре снижалась.