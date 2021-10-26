Ключевая хитрость: Как Центробанк незаметно повысил налог на вклады Банки объявляют о росте процентов по вкладам, но россияне не торопятся нести к ним свои сбережения. Многих беспокоит неожиданно высокий налог на доходы с депозитов. Кто заплатит больше? 25 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ проценты, которые предлагают банки по своим депозитам, тоже начинают подрастать. Однако очередей в отделениях пока не видно: в нынешнем году приток средств населения на вклады составляет всего около 3%, в то время как даже в прошлом, коронакризисном, году остатки на счетах физических лиц за год выросли более чем на 4,2%. Проблема тут не только в инфляции, которую эти доходы пока компенсировать не в силах, но и в том, что с этого года начал действовать налог на доходы по вкладам.

Согласно Налоговому кодексу, банки обязаны сообщать в Федеральную налоговую службу о всех вкладах и счетах граждан, по которым был получен процентный доход. А налоговики, в свою очередь, должны суммировать эти доходы и вычесть необлагаемый минимум (миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ). С оставшегося дохода придётся заплатить стандартные 13%. Данные налоги должны быть включены в налоговые уведомления, которые ежегодно приходят гражданам по налогу на имущество. Поэтому за доход, полученный этом году, уведомления придут осенью следующего. Минфин запланировал, что в 2022 году он соберёт со вкладов 108 миллиардов рублей.

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Кажется, что представленная налоговиками формула расчёта налогового вычета, на первый взгляд, не должна очень беспокоить россиян, ведь чем выше ключевая ставка — тем больше размер необлагаемого налогами лимита дохода. И если на сегодня ставка ЦБ составляет 7,5% годовых, то это значит, что необлагаемый минимум теоретически составляет доход в 75 тысяч рублей. Однако на самом деле это не так.

Дело в том, что согласно закону № 102-ФЗ, для расчёта неналогооблагаемого показателя должна использоваться не текущая ставка, а та, что была установлена на 1 января налогового периода, то есть для налогов за текущий год — та, что действовала на 1 января 2021 года, то есть 4,25% (она действовала до 26 апреля 2021 года). Соответственно, при расчётах налогов на доходы по процентам с вкладов граждан, которые будет проводить ФНС РФ за 2021 год, необлагаемым минимумом будет всего 42 500 рублей, с остального придётся заплатить в казну 13%.

— Очевидно, что теперь многие граждане, прежде чем выбрать в качестве хранения своих сбережений банковский депозит, будут задумываться о том, насколько это им выгодно с точки зрения уплаты налогов, — считает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — Если ставка ЦБ сохранит своё нынешнее значение до 1 января 2022 года или даже вырастет (к этом есть все предпосылки), то открывать вклад в банке в 2022-м будет выгоднее, чем в текущем году. Скорее всего, большинство россиян это понимает, поэтому и не торопится с открытием новых депозитов, отсюда и такая статистика по остаткам средств физических лиц в банках.

Многие граждане не могут сразу самостоятельно подсчитать, сколько именно им придётся платить налогов по доходам со своих вкладов, это связано с тем, что их деньги размещены в разных банках под разный процент и с разными датами окончания договора. Хотя на самом деле всё просто, надо исходить из двух параметров: во-первых, принимать во внимание, когда выплачивается доход (ежемесячно или в конце срока), и отсюда во-вторых, обратить внимание на то, в каком году заканчивается договор.

Общее правило такое: в каком году получен доход, в том и будет взыскан налог. Даже если депозит был открыт два-три года назад, но проценты выплачиваются в 2021-м, налог будет исчисляться с применением лимита на доход 42 500 рублей, а со всего, что выше этой суммы, — налог 13%. Такая же ситуация и с теми, кто открывал депозит не на год, а на пять-шесть месяцев. Если вкладчик получил все проценты, предусмотренные договором, и досрочного расторжения с потерей дохода у него не было, то банк передаст информацию в налоговые органы, где рассчитают положенный НДФЛ, и до 1 декабря 2022 года придёт налоговое уведомление с суммой необходимой оплаты.

Кто налог на вклады платить вообще не должен

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Согласно законодательству, налог с процентов по вкладам платить не придётся:

если ставка по рублевому вкладу меньше 1% (обычно такой процент применяют для текущих счетов или счетов "до востребования");

(обычно такой процент применяют для текущих счетов или счетов "до востребования"); если банк начислил проценты по счетам эскроу для покупателей недвижимости (такой счёт обычно открывают для хранения денег по сделке по приобретению недвижимости);

(такой счёт обычно открывают для хранения денег по сделке по приобретению недвижимости); если россиянин получил доход по обезличенным металлическим счетам , либо проценты на остатки на брокерских счетах, либо кешбэк.

Также не подпадают под полное налогообложение те, кто разместил в банке вклад на условиях ежемесячной выплаты процентов, но только в случае, если выплата дохода по такому вкладу распределена между двумя или тремя налоговыми периодами (фактически календарными годами). Так получается в связи с применением той самой налоговой формулы, которая учитывает доход в соотношении со специальным лимитом.

Авторы Максим Греков