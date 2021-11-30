В трёх российских городах начали тестировать "умную" оплату проезда

В Твери, Перми и Таганроге в тестовом режиме запущен новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте — с помощью мобильного приложения. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов.

"Сервис исключает установку дополнительного оборудования для валидации, что позволяет дешевле и быстрее внедрить безналичную оплату в любом регионе", — отметил Богданов в беседе с РИА "Новости".

Пассажиры могут оплатить проезд с любого удобного места. В салоне автобуса находится датчик. Приложение, вступая с ним во взаимодействие, само определяет, на каком остановочном пункте человек зашёл и во сколько ему обойдётся проезд. Представитель Минтранса уточнил, что цифровой технологией заинтересовалось уже более 30 регионов страны.

Компания, которая разработала приложение, планирует внедрить сервис "умной" оплаты на всех маршрутах общественного транспорта в Твери, где работает приложение "Волга". На отдельных маршрутах технология тестируется в Таганроге и Перми. В следующем году её применение будет расширяться. Приложение полностью обеспечивает оплату без участия дополнительного персонала — водителя или кондуктора. Испытания уже показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, а значит, при массовом использовании сервиса снижается и общая продолжительность пути, что, опять же, удобней и для самих пассажиров.

Датчик для оплаты через приложение минимизирует и расходы на оснащение автопарков стандартным оборудованием, отметили, в свою очередь, эксперты из ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).