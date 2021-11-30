Ритуальщик в Башкирии из ревности утопил друга и закопал тело в чужой могиле

В городе Кумертау завершено следствие по делу об исчезновении 25-летнего мужчины. 1 июня 2021 года в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже сына. Вскоре удалось установить, что молодого человека из ревности убил его друг и закопал в чужой могиле.

"Исследована территория города и близлежащие окрестности, допрошены родственники и круг общения пропавшего, в результате установлен его знакомый, который после исчезновения мужчины почти сразу уехал в Москву. Вскоре местонахождение свидетеля было установлено благодаря системе распознавания лиц в столице. Во время допроса он рассказал, что его товарища убили, и изобличил злоумышленника и других свидетелей", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Выяснилось, что под утро 11 мая 2021 года друзья выпили и поссорились. Причиной послужило то, что потерпевший, будучи в местах лишения свободы, переписывался с девушкой обвиняемого. Последний предложил выяснить отношения на берегу реки Мелеуз. Там и произошла роковая драка. Злоумышленник стал топить соперника, пока тот не перестал подавать признаки жизни, — впоследствии он скончался. В то время обвиняемый подрабатывал в ритуальной службе, поэтому, заметая следы, решил на следующий день вывезти тело потерпевшего на кладбище и спрятать в свежую могилу.

Свидетель длительное время хранил молчание, поскольку опасался расправы со стороны обвиняемого и его приятелей. Во время конфликта на берегу реки его избили. Обвиняемый вину в совершённом преступлении признал и указал местонахождение тела. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.