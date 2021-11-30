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"Какой большой!": Свободно гуляющий по городу в Приморье медведь напал на женщину

Пока животного ищут полиция и охотники, мэрия просит жителей не выходить из домов.

30 ноября, 01:57

Кадр из видео © LIFE

Свободно гуляющий по городу в Приморье медведь напал на женщину. Видео © LIFE

Жителей города Артём в Приморском крае предупредили об опасности — по улицам бегает косолапый хищник. Медведя заметили в районе улиц Сиреневая, Механизаторов и Солнечной. По предварительной информации, одна из жительниц пострадала от лап животного.

"По предварительной информации, животное напало на жительницу Артёмовского городского округа. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости", — говорится в сообщении администрации города.

Поимкой косолапого хищника занимаются правоохранители и специалисты центра "Тигр". Жителей просят обращаться в Единую диспетчерскую службу, если они заметят медведя.

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Ранее Лайф рассказывал, что под Красноярском раненного медведем охотника спасли благодаря записке. 58-летний мужчина рассказал, что ставил капканы на соболя, когда на него набросился зверь.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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