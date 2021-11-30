Людей, которые оскверняют память ветеранов, надо учить, но сперва нужно понять, как именно. Такое мнение высказал сын ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова — Сергей. Ранее на стенд, посвящённый его отцу, блогер справил нужду в Москве.

"Всё по закону, по максимуму. Глядя на него, когда показывали его в Интернете, он вроде как раскаивался. Но мне следователь сказал, что он отказался от всего. Там работает адвокат, как с Ефремовым, — какая-то муть идёт. Сначала так, потом сяк. На сегодняшний день он сказал, что никакого раскаяния нет, начинаются какие-то отмазки со стороны адвоката", — рассказал сын ветерана в беседе с телеканалом 360.

Против 19-летнего жителя Подмосковья завели уголовное дело за осквернение символов воинской славы России.

"Чувствуется так, что эти люди, которые безобразием занимаются, их надо как следует учить. Что им поможет и что их научит — это вопрос", — говорит Сергей Фролов.

Он добавил, что хотел бы лично поговорить с этим человеком и узнать, что тот знает про войну. Сергей отметил, что его поколение смотрело телевизор и слушало рассказы отцов о тех событиях.

"Мы очень близко прикоснулись к этой беде. А как они соприкоснулись? Что они видели? Что в школе им преподавали? Что они вообще знают про это?" — говорит сын ветерана.