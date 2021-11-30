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СМИ: В МИ-6 призвали развивать технологии для борьбы с Россией и Китаем

В частности, в Лондоне считают, что их противники преуспели в работе над искусственным интеллектом.

30 ноября, 02:37

Фото © Pexels

Британская служба внешней разведки МИ-6 должна уделять больше внимания развитию технологий, быть более открытой к сотрудничеству с технологическими компаниями. Только так можно успешно противостоять России и Китаю. Как пишет газета The Guardian, такое мнение намерен выразить глава разведслужбы Ричард Мур.

"Наши противники вкладывают деньги и усилия в освоение искусственного интеллекта, квантовых вычислений и синтетической биологии, потому что они знают, что владение этими технологиями даст им преимущество", — полагает Мур.

По данным газеты, в грядущем выступлении он признает, что служба МИ-6 не способна самостоятельно подготовить инструменты для отражения гибридных атак.

Путин: Искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред

Путин: Искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред

Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент тоже встревожен из-за военных разработок России и Китая в области ИИ. Там признали, что сами в этой сфере значительно отстают, и решили принять ряд мер для исправления ситуации.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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