СМИ: В МИ-6 призвали развивать технологии для борьбы с Россией и Китаем
В частности, в Лондоне считают, что их противники преуспели в работе над искусственным интеллектом.
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Британская служба внешней разведки МИ-6 должна уделять больше внимания развитию технологий, быть более открытой к сотрудничеству с технологическими компаниями. Только так можно успешно противостоять России и Китаю. Как пишет газета The Guardian, такое мнение намерен выразить глава разведслужбы Ричард Мур.
"Наши противники вкладывают деньги и усилия в освоение искусственного интеллекта, квантовых вычислений и синтетической биологии, потому что они знают, что владение этими технологиями даст им преимущество", — полагает Мур.
По данным газеты, в грядущем выступлении он признает, что служба МИ-6 не способна самостоятельно подготовить инструменты для отражения гибридных атак.
Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент тоже встревожен из-за военных разработок России и Китая в области ИИ. Там признали, что сами в этой сфере значительно отстают, и решили принять ряд мер для исправления ситуации.
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