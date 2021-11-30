Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявление Госдепартамента США о якобы заранее оговорённом отъезде российских дипломатов, обвинил американское представительство во лжи и умышленном введении в заблуждение местной и мировой общественности.

"В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот. Подчеркну, что именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трёхлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне", — цитирует Антонова в соцсети Facebook пресс-служба Посольства РФ в США.

Антонов также указывает на то, что в отношении других диппредставительств действует принцип пятилетнего периода пребывания в США. Он отмечает, что заявление Госдепа о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, не выдерживает никакой критики. Российский посол отмечает, что американской стороной было чётко обозначено: в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий.

"Таким образом, речь идёт о фактическом выдворении. Более того, США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства", — объясняет Антонов.

Посол выразил уверенность в том, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет и призывает Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий. "Наши предложения остаются на "столе переговоров", — заключил Антонов.