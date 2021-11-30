Подругу банкира-насильника Эпштейна обвинили в заманивании для него жертв
По версии прокуратуры, несовершеннолетним она обещала блестящее будущее, а затем использовала.
Фото © Facebook / Jeffrey Epstein
Экс-подруга покойного банкира Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл помогала ему насиловать несовершеннолетних. Об этом заявила сторона обвинения в ходе судебного процесса по её делу.
Как пишет MarketWatch, Максвелл была соучастницей Эпштейна с самого начала. По версии прокуратуры, она заманивала жертв обещанием блестящего будущего и эксплуатировала их в сексуальных целях.
"Максвелл была причастна к каждой детали жизни Эпштейна. Ответчица была хозяйкой дома", – заявила на процессе прокурор Лара Померанц.
По версии стороны обвинения, даже после того, как Максвел и Эпштейн перестали быть любовниками, они остались лучшими друзьями. Теперь женщине грозит до 40 лет тюрьмы по шести эпизодам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Напомним, тело американского финансиста Джеффри Эпштейна было найдено в августе 2019 года в камере предварительного заключения федеральной тюрьмы в Нью-Йорке. Там он находился по обвинению в торговле людьми, в том числе детьми, с целью сексуальной эксплуатации. По официальным данным, бизнесмен свёл счёты с жизнью.
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