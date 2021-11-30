Подругу банкира-насильника Эпштейна обвинили в заманивании для него жертв

Экс-подруга покойного банкира Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл помогала ему насиловать несовершеннолетних. Об этом заявила сторона обвинения в ходе судебного процесса по её делу.

Как пишет MarketWatch, Максвелл была соучастницей Эпштейна с самого начала. По версии прокуратуры, она заманивала жертв обещанием блестящего будущего и эксплуатировала их в сексуальных целях.

"Максвелл была причастна к каждой детали жизни Эпштейна. Ответчица была хозяйкой дома", – заявила на процессе прокурор Лара Померанц.