Суд позволил россиянке не дарить мужу обещанную до свадьбы машину

Суд в Свердловской области освободил женщину от обещания, зафиксированного в брачном договоре. Она должна была после свадьбы подарить мужу машину ценой не менее 650 тысяч рублей, а купила куда более дешёвую — за 140 тысяч.

Как пишет "Российская газета", после того как брак рухнул, бывший муж начал обивать пороги судов, требуя пересадить его в другой автомобиль, купленный более чем за полмиллиона, но Фемида встала не на его сторону. Суд признал автомобильный пункт брачного договора недействительным, поскольку сторонами не был согласован предмет сделки, то есть не указаны тип авто, наименование, особые характеристики и так далее.

Газета не исключает, что визит к нотариусу мог стать одним из способов обольщения мужчины. Уловка сработала, и Дмитрий надел обручальное кольцо, но дальше всё пошло не так.