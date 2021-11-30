Подсчитано, как борьба с выбросами скажется на ценах в России

Борьба с выбросами углерода приведёт к росту цен в России, прежде всего на электроэнергию. К 2050 году он составит в среднем 8%. Электричество же будет обходиться на 28% дороже. Такие подсчёты представили в "ВТБ Капитале".

Как пишет РБК, для снижения выбросов углерода на 60% к 2050 году России потребуется 102,7 триллиона рублей. А полная углеродная нейтральность к 2060 году обойдётся уже в 479,8 триллиона. Сильно реформы скажутся на сферах транспорта, промышленности, производства железной руды и стали.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что рост цен на электроэнергию на 28% за 30 лет — это "неприятное допущение". Он не считает, что это вызовет замедление экономического роста. Наоборот, производство оборудования для декарбонизации может дать новые стимулы для развития.