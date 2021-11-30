Подсчитано, как борьба с выбросами скажется на ценах в России
Как и другие страны, РФ строит далеко идущие планы в этом вопросе, и их реализация обойдётся недёшево.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Борьба с выбросами углерода приведёт к росту цен в России, прежде всего на электроэнергию. К 2050 году он составит в среднем 8%. Электричество же будет обходиться на 28% дороже. Такие подсчёты представили в "ВТБ Капитале".
Как пишет РБК, для снижения выбросов углерода на 60% к 2050 году России потребуется 102,7 триллиона рублей. А полная углеродная нейтральность к 2060 году обойдётся уже в 479,8 триллиона. Сильно реформы скажутся на сферах транспорта, промышленности, производства железной руды и стали.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что рост цен на электроэнергию на 28% за 30 лет — это "неприятное допущение". Он не считает, что это вызовет замедление экономического роста. Наоборот, производство оборудования для декарбонизации может дать новые стимулы для развития.
Ранее Лайф сообщал, что участники недавнего климатического саммита G20 договорились об ограничении потепления не более чем на 1,5 градуса. Срок достижения нулевых выбросов углекислого газа пока в проекте итогового заявления числится как "середина века".
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