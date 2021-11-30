Глава Кузбасса Цивилёв проведёт встречи с родственниками погибших на "Листвяжной"
Отмечается, что губернатор отдельно пообщается с каждой семьёй. Мероприятия будут проходить на регулярной основе на шахте.
Сергей Цивилёв. Фото © Администрация Правительства Кузбасса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв начал проводить встречи с родственниками погибших при аварии на шахте "Листвяжная". Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.
"Сергей Цивилёв начал встречи с родственниками погибших шахтёров "Листвяжной". Губернатор проведёт индивидуальную встречу с каждой семьёй. Встречи будут проходить на регулярной основе на шахте, а после подъёма всех тел — в администрации Белова", — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 96 человек. За медицинской помощью продолжают обращаться горноспасатели, которые работают на этом объекте.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Лидер РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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