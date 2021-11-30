Глава Кузбасса Цивилёв проведёт встречи с родственниками погибших на "Листвяжной"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв начал проводить встречи с родственниками погибших при аварии на шахте "Листвяжная". Об этом сообщается в телеграм-канале главы региона.

"Сергей Цивилёв начал встречи с родственниками погибших шахтёров "Листвяжной". Губернатор проведёт индивидуальную встречу с каждой семьёй. Встречи будут проходить на регулярной основе на шахте, а после подъёма всех тел — в администрации Белова", — уточняется в сообщении.