В Москве обновился рекорд тепла для 30 ноября, но вечером в столицу придут морозы

В Москве обновился суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября — столбики термометров достигли плюс 7,5 градуса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса.

"Обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха — температура в Москве достигла плюс 7,5 градуса на метеостанции ВДНХ. Это выше, чем было в этот день в 1974 году — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня", — сказал синоптик.

При этом он отметил, что ближе к вечеру начнёт холодать, температура понизится до минус одного-трёх градусов. Москвичам стоит быть готовыми к дождю, снегу, а также гололедице. Кроме того, ветер в столице юго-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, а при порывах — до 17–22 метров в секунду.

Леус также подчеркнул, что атмосферное давление сейчас находится на рекордно-низкой отметке — 711 миллиметров ртутного столба. В течение дня оно будет расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба.