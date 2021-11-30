В Москве обновился рекорд тепла для 30 ноября, но вечером в столицу придут морозы
Жителей города предупредили о дожде и снеге. А ближе к ночи на дорогах образуется гололедица.
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В Москве обновился суточный рекорд по максимальной температуре воздуха для 30 ноября — столбики термометров достигли плюс 7,5 градуса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса.
"Обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха — температура в Москве достигла плюс 7,5 градуса на метеостанции ВДНХ. Это выше, чем было в этот день в 1974 году — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня", — сказал синоптик.
При этом он отметил, что ближе к вечеру начнёт холодать, температура понизится до минус одного-трёх градусов. Москвичам стоит быть готовыми к дождю, снегу, а также гололедице. Кроме того, ветер в столице юго-западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, а при порывах — до 17–22 метров в секунду.
Леус также подчеркнул, что атмосферное давление сейчас находится на рекордно-низкой отметке — 711 миллиметров ртутного столба. В течение дня оно будет расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба.
Напомним, метеоролог Евгений Тишковец накануне предупредил о худшей за 60 лет погоде в Москве в последний день осени. Ночные и утренние ливни, которые будут идти стеной, сменятся снегопадом, а температура упадёт до отметки ниже нуля. Кроме того, во вторник ожидается рекордно низкое атмосферное давление.
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