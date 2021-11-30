Цена нефти Brent опустилась ниже $71 впервые с 1 сентября

Нефть марки Brent подешевела на 3,55% — до $70,62 за баррель, впервые с 1 сентября 2021 года опустившись ниже $71. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость фьючерса на нефть WTI также упала до $67,61 (на 3,35%).