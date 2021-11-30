Неизвестные ограбили банк в Екатеринбурге на несколько миллионов рублей

Неизвестные ограбили отделение банка в Екатеринбурге, по предварительным данным, им удалось вынести несколько миллионов рублей. Об этом Ura.ru рассказал глава пресс-службы главка МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Накануне филиал екатеринбургского банка, расположенный на улице Космонавтов, подвергся ограблению. Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей. Точнее можно будет сказать после завершения инвентаризации", — отметил он.

По словам Горелых, преступники тщательно готовились к налёту, который произошёл в отсутствие сотрудников банка. Работники, приехав в офис утром, не сразу смогли открыть дверь. После вскрытия обнаружилось, что в служебных помещениях царит беспорядок.

Сейчас в банке работают сотрудники МВД. Правоохранители устанавливают подробности ограбления.