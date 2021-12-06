Военный эксперт Гур предложил США разместить у границ России большую армию

Соединённым Штатам необходимо разместить у границ России большую армию для получения военного преимущества на случай конфликта. С таким предложением выступил эксперт в области безопасности Дэниел Гур.

В своей статье для 19Fortyfive он отметил, что США следует перенести свой европейский штаб из Германии в Польшу. Он должен располагаться в Варшаве, но вместе с тяжёлым бронетанковым корпусом, который будет находиться там на постоянной основе.

"Лучшее средство стратегического сдерживания, которое Соединённые Штаты могут использовать, — это сильная армия передового базирования. Развёртывая вперёд подразделения действующей службы, особенно тяжёлые соединения с соответствующими вспомогательными средствами, США отправят Москве недвусмысленный сигнал", — считает Дэниел Гур.

По мнению обозревателя, США необходимо заблаговременно укрепить восточный фланг НАТО из-за отсутствия достаточных мощностей для переброски людей по морю во время войны. Гур уверен, что во всех прифронтовых государствах НАТО нужно расположить существенные военные силы и дальнобойную артиллерию для поражения целей в глубине территории России, а также включить в арсенал перспективные разведывательные и ударные вертолёты.